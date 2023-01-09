Кондратьев поздравил ветерана из Выселковского района со 100-летним юбилеем
Общество
09.01.2023 15:18
Участнику Великой Отечественной войны Алексею Денисовичу Бабенко 9 января исполнилось 100 лет. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил его в соцсетях.
«Желаю Алексею Бабенко крепкого здоровья и бодрости духа», — написал глава региона в Telegram.
Алексей Бабенко родился на Кубани и ушел на фронт в 17 лет. Начинал службу в стрелковом полку, позже принимал участие в войне в составе авиации Черноморского флота. За заслуги перед Родиной его наградили орденом Отечественной войны II степени. После окончания войны Бабенко более 30 лет работал механизатором в колхозе.
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