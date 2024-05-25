Кондратьев поздравил ветерана Богданову из Краснодара со 100-летним юбилеем

Жительница Краснодара, ветеран Великой Отечественной войны Любовь Богданова 25 мая отметила вековой юбилей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил ветерана в соцсетях. Глава Кубани рассказал, что Любовь Богданова до войны она окончила лабинское медучилище, получила профессию медсестры. На фронт она попала в 1942 году, служила санинструктором в войсках ПВО.

Она принимала участие в боях на «Голубой линии», освобождала Новороссийск. Также прошла Молдавию, Румынию, Югославию. День Победы встретила в Венгрии. Любовь Богданову наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

«После войны Любовь Анатольевна вместе с мужем Николаем Ивановичем создали ветеранскую организацию. А когда она ушла на заслуженный отдых, посвятила себя ветеранскому движению, воспитывая молодое поколение в духе преданности своему Отчеству и любви к Родине. Поздравляю уважаемую Любовь Анатольевну с днем рождения и желаю здоровья, тепла и благополучия!», — написал Кондратьев в Telegram.

Читайте также: Кондратьев встретился с ветераном Великой Отечественной войны Лидией Резниченко.