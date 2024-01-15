Кондратьев поздравил сотрудников СК России с днем образования службы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 15 января поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета России с 13-й годовщиной создания службы.

«Каждый день вы прилагаете все силы, чтобы раскрыть наиболее сложные преступления, боретесь с коррупцией, терроризмом и экстремизмом, пресекаете попытки реабилитировать нацизм, защищаете права ветеранов, многодетных и детей-сирот», — отметил Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что работа Следственного комитета лежит в основе всей правоохранительной системы России, в том числе обеспечивает безопасность и жителей, и гостей Кубани. Он добавил, что сотрудники СК РФ много раз доказывали свою эффективность и надежность, ответственное отношение к делу, готовность отстаивать права граждан и национальные интересы, приводит слова губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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