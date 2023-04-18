Кондратьев поздравил со 100-летним юбилеем общество «Динамо»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев разместил поздравление в своих соцсетях.

По словам главы региона, общество «Динамо» является одной из старейших организаций, которая объединяет тренеров и спортсменов во всех регионах России, в том числе и на Кубани.

«Мы гордимся достижениями кубанских динамовцев, неоднократных чемпионов Олимпийских игр, мира, Европы и страны. Среди них Людмила Брагина, Любовь Русанова, Наталья Чернова, Арсен Галстян, Виктор Мелантьев и многие другие прославленные спортсмены. За каждой их медалью стоят тяжелый труд и годы тренировок. Важно, что история «бело-голубых» продолжается. Даже в таких непростых условиях не останавливается подготовка спортсменов. Уверен, впереди «Динамо» ждет еще много новых открытий, достижений и побед», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Спортивное общество «Динамо» создано 18 апреля 1923 года. С этой организации начался массовый спорт в СССР. В наше время региональные отделения «Динамо» есть в 82 субъектах страны, в них развивают 70 видов спорта: 39 олимпийских и 14 служебно-прикладных. Более 57 тыс. детей и подростков занимаются в секциях «Динамо».

Динамовцы завоевали 269 золотых медалей на Олимпийских играх и 3,2 тыс. — на чемпионатах мира и Европы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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