Кондратьев поздравил с профессиональным праздником кубанских следователей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своих социальных сетях поблагодарил кубанских следователей за ответственное отношение к делу, готовность отстаивать национальные интересы и права граждан, а также достойно служить стране.

«Поздравляю следователей России с профессиональным праздником. В правоохранительной системе страны их служба занимает особое место. Сотрудники следственного комитета Краснодарского края каждый день прилагают все силы, чтобы раскрыть самые сложные и запутанные преступления», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Губернатор добавил, что следователи Кубани не раз доказывали эффективность и надежность — они остаются гарантом стабильности, порядка и справедливости в обществе.

«От труда каждого следователя зависят безопасность и спокойствие миллионов жителей и гостей Краснодарского края», — отметил Кондратьев.

День сотрудника органов следствия учредили в России в 2013 году. Его отмечают ежегодно 25 июля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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