Кондратьев поздравил с праздником работников сельского хозяйства Кубани

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Аграрии 9 октября отмечают профессиональный праздник. Работников сельскохозяйственной отрасли поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глав региона отметил, что на Кубани крестьянский труд во все времена был в почете, эта традиция не изменилась.

«Край обеспечивает продовольственную безопасность России, собирает рекордные урожаи зерна, овощей, фруктов. Мы — в числе первых по производству молока и яиц. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности выпускают качественные молочные и мясные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия. За этими достижениями — кропотливый и самоотверженный труд более полумиллиона работников агропромышленного комплекса», — сказал губернатор.

Глава региона также отметил вклад кубанских специалистов в укрепление аграрного потенциала Краснодарского края и России и поблагодарил за верность избранному делу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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