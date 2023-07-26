Кондратьев поздравил с днем рождения Сергея Кириенко

Первому заместителю руководителя Администрации Президента РФ Сергею Кириенко 26 июля исполнился 61 год.

«Поздравляю с днем с днем рождения профессионала высочайшего уровня, талантливого и эффективного управленца, для которого национальные интересы являются безусловным приоритетом для принятия решений в самых сложных ситуациях. Благодарен за помощь в реализации инициатив Краснодарского края по развитию кадрового потенциала в различных областях, экономическому росту, повышению уровня комфорта для миллионов жителей и гостей нашего региона», — написал глава Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram.

Сергей Кириенко родился в Сухуми Абхазской АССР 26 июля 1962 года. Он окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Кириенко руководил разными компаниями, был министром топлива и энергетики, председателем правительства и полномочным представителем президента в Приволжье.

Нынешнюю должность Сергей Кириенко занимает с 5 октября 2016 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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