Кондратьев поздравил с 75-летним юбилеем краевое профсоюзное объединение

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил праздничное мероприятие в Краснодарской филармонии имени Пономаренко.

Глава региона отметил, что 75 лет назад профсоюзы Кубани объединились, став одной из самых востребованных и ведущих общественных организаций. По его словам, на Кубани в разных сферах трудятся 3 млн человек, и каждому нужны гарантии и защита трудовых прав, чем и занимаются профсоюзы. Губернатор добавил, что благодаря этому край по-прежнему один из самых экономических развитых регионов страны.

«Мы формируем 40% валового регионального продукта юга России, собираем достойные урожаи, принимаем более 17 млн туристов, реализуем свыше 500 крупных инвестпроектов. В перспективе они дадут 93 тыс. новых мест. Уверен, для будущих работников профсоюзы станут таким же надежным гарантом достойного труда», — подчеркнул губернатор.

Кондратьев отметил заслуги Краснодарского краевого профсоюзного объединения в построении безопасных и комфортных условий труда, а также в отстаивании прав работников предприятий на отдых и оздоровление. Глава Кубани также подчеркнул работу в период новых вызовов. Так, во время пандемии организация защищала интересы врачей, а сейчас поддержку получают участники спецоперации.

Кроме того, с юбилеем организацию поздравила председатель краевого объединения организаций профсоюзов Светлана Бессараб. Она поблагодарила за обеспечение защиты социально-экономических и правовых интересов жителей края.

«Коллеги, многие из вас работают на общественных началах. И при этом вы со всей ответственностью выполняете свои обязанности — добиваетесь улучшения условий труда кубанцев, роста зарплаты, доступности социальных услуг. Благодаря поддержке губернатора многие наши инициативы, направленные на защиту интересов жителей края, реализуются», — подчеркнула Бессараб.

По словам зампредседателя ЗСК Александра Трубилина, объединение профсоюзов успешно взаимодействует со всеми ветвями власти, а также создает условия для развития экономики. Он добавил, что Кубань — первый регион, закрепивший за профсоюзами законодательные инициативы.

«Это позволяет им участвовать в публичных слушаниях, вносить замечания, инициативы в законопроекты, что помогает расширять права трудящихся. Мы ценим эту работу и всегда готовы к сотрудничеству», — сообщил Трубилин.

Лучшим представителям организации вручили награды. Почетные грамоты, медали и благодарности получили 16 человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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