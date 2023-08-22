Кондратьев поздравил россиян с Днем флага Российской Федерации

Трехцветный флаг наравне с гербом и гимном страны — главный символ государственности и незыблемого суверенитета России. Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил земляков с торжественной датой 22 августа.

Руководитель региона отметил, что этот праздник поправу объединяет всех граждан страны вне зависимости от национальности, политических и общественных взглядов.

«Этот праздник — возможность в очередной раз осознать единство нашей страны, вспомнить о земляках, которые неоднократно защищали цвета российского триколора в спортивных баталиях и на полях сражений. Убежден, что вместе мы сможем укрепить и преумножить славу и могущество нашего Отечества, внести достойный вклад в развитие России», — написал Кондратьев в Telegram.

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