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Кондратьев поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-rabotnikov-zhkh-s-professionalnym-prazdnikom-2
Кондратьев поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Глава региона Вениамин Кондратьев 17 марта написал слова благодарности представителям профессии в социальных сетях.

«На плечах коммунальщиков ежедневно лежит ответственность за чистоту, благоустройство и бесперебойную работу систем жизнеобеспечения. Тепло в квартирах, порядок в подъездах, во дворах и на улицах, качественное бытовое обслуживание — все это определяет удобство и комфорт жителей края», — написал губернатор.

Он поблагодарил работников ЖКХ и служб быта за высокий профессионализм, самоотдачу и весомый вклад в повышение уровня жизни кубанских городов и станиц.

Этот профессиональный праздник отмечают в России ежегодно в третье воскресенье марта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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