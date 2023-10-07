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Кондратьев поздравил президента РФ с днем рождения

Политика
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Кондратьев поздравил президента РФ с днем рождения
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает свое 71-летие.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев от имени всех жителей Кубани поздравил главу государства с днем рождения.

«От имени жителей Краснодарского края и от себя лично поздравляю главу государства с праздником! Под его руководством наша страна достигла огромных успехов в социально-экономическом развитии. Стала независимой и самодостаточной державой», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор напомнил о реализации значимых для жителей России нацпроектов, молодежных программ, а также активном развитии науки и технологий. Он подчеркнул, что страна стала гарантом мира и безопасности для жителей присоединившихся территорий.

«Примером истинного патриотизма и любви к Отечеству служит и его безграничное уважение к подвигу наших предков, защитивших Родину от фашизма в годы Великой Отечественной войны», — сказал Кондратьев.

Он пожелал Владимиру Путину новых свершений и побед во благо страны, крепкого здоровья, мира и благополучия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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