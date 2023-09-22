Кондратьев поздравил президента ПБК «Локомотив-Кубань» Андрея Ведищева с юбилеем

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил телеграмму президенту баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрею Ведищеву, которому 22 сентября исполнилось 50 лет.

«В спортивном сообществе краснодарского края вы пользуетесь заслуженным авторитетом и уважением. Вас знают как энергичного руководителя, профессионала, человека, искренне увлеченного родным видом спорта. Будучи баскетболистом, вы добились высоких результатов, в играх демонстрировали высокое мастерство, упорство, нацеленность на победу. Эти качества много лет помогают вам вести к успехам «Локомотив-Кубань», — написал глава региона в поздравлении.

Вениамин Кондратьев добавил, что Андрею Ведищеву удалось собрать по-настоящему сильную команду и вывести «Локомотив-Кубань» в число лучших баскетбольных клуб в России. Глава региона подчеркнул, что особенно ценным является внимание, которое Андрей Ведищев уделяет подготовке молодых спортсменов и развитию детского спорта.

Губернатор поблагодарил президента клуба за вклад в укрепление кубанской школы баскетбола и спортивного движения в регионе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев 22 сентября отмечает 50-летний юбилей. Андрей Ведищев возглавил «Локомотив-Кубань» 20 лет назад, когда команда играла в Минеральных Водах. Клуб еще дважды переезжал. Базировался в Ростове-на-Дону, а затем в Краснодаре.