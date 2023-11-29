Кондратьев поздравил победителей школьной лиги самбо «Время первых»

Всероссийские соревнования по самбо среди школьников прошли 28 и 29 ноября в краснодарском «Баскет-Холле».

Четыре команды, представляющие Краснодарский край, пробились в финал и завоевали 12 медалей.

«Поздравляю с победой Богдана Ермоленко из Ейска, Алину Шумакову и Екатерину Карабихину из Тихорецкого района, Давида Калайджяна, Ванессу Хачатрян и Диану Маделян из Сочи», — написал в Telegram губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что самбо в Краснодарском крае занимаются более 8,5 тыс. человек и еще около 500 тыс. учеников участвуют в проекте «Самбо в школу».

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