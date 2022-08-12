Кондратьев поздравил кубанцев с Днем Военно-воздушных сил России

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В России 12 августа отмечается День Военно-воздушных сил России (ВВС). Праздник был учрежден 29 августа 1997 года.

В этом году со дня основания российской военно-воздушной авиации исполняется 110 лет. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своих соцсетях отметил вклад Краснодарского края в развитие военной авиации страны. По его словам, российские летчики прославились на весь мир своим профессионализмом и мастерством, не раз проявляли мужество, отвагу и героизм в сражениях Великой Отечественной войны и локальных конфликтах.

Также губернатор отметил, что Кубань уже много лет вносит весомый вклад в развитие военной авиации. За подготовку кадров отвечает единственное учебное заведение в России — краснодарское училище имени Героя Советского Союза А.К. Серова.

«Желаю всем ветеранам военной авиации и тем, кто находится сегодня на службе, чистого неба над головой, благополучия, новых успехов на благо нашей великой Родины!»— написал Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

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