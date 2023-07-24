Кондратьев поздравил легендарную олимпийскую чемпионку Людмилу Брагину с 80-летием

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своих соцсетях подчеркнул, что достижения Людмилы Брагиной прославили кубанскую школу легкой атлетики, стали неотъемлемой частью спортивного наследия страны.

Глава региона отметил, что Людмила Брагина прошла замечательный спортивный путь, многое сделала для развития массового спорта в крае и вдохновила не одно поколение легкоатлетов.

«Ее зрелищные победы и рекорды в Мюнхене в 1972 году украсили Олимпийские игры, подарили болельщикам и знатокам этого вида спорта яркие эмоции, особое чувство гордости», — отметил глава Кубани.

Губернатор присоединился ко всем поздравлениям, которые получает Людмила Брагина в честь своего юбилея.

«Желаю здоровья на долгие годы, радости и благополучия», — заключил Кондратьев.

В 1972 году в Мюнхене Людмила Брагина стала обладательницей олимпийской золотой медали, став лучшей на дистанции 1,5 тыс. м, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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