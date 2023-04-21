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Кондратьев поздравил директора школы в Мостовском районе с победой в профессиональном конкурсе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-direktora-shkoly-v-mostovskom-rajone-s-pobedoj-v-professionalnom-konkurse
Кондратьев поздравил директора школы в Мостовском районе с победой в профессиональном конкурсе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Победу в краевом конкурсе «Директор школы Кубани» одержала руководитель школы № 28 в поселке Мостовском Рузана Осадчая.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях поздравил ее с победой.

«Поздравляю Рузану Осадчую с победой в краевом конкурсе «Директор школы Кубани». Она уже три года руководит большим педагогическим коллективом школы №28 в поселке Мостовском. Желаю достойно представить наш регион на федеральном конкурсе в Москве», — написал Кондратьев в Telegram.

Трудовой стаж Рузаны Осадчей составляет 13 лет. Из них три года она работает директором. В школе. Которой она руководит, учатся свыше 800 школьников и трудятся 45 педагогов. Осадчая уверена в том, что именно в школе зарождаются светлые, прогрессивные идеи, реализация которых совершенствует процесс образования и воспитания детей. Директор принимает участие в конкурсах личностного роста «Лидеры Кубани», «Лидеры России». Она ведет активный образ жизни, занимается каратэ и воспитывает двоих детей.

С 2010 года в конкурсе «Директор школы Кубани» приняли участие порядка 800 руководителей, достигших значимых результатов в управлении общеобразовательными организациями, победители муниципальных этапов. В текущем году в конкурсе участвовали 44 директора из всех городов и районов. Победитель представит Кубань на Всероссийском профессиональном конкурсе «Директор года России». Основной этап пройдет с 29 сентября по 4 октября в Москве, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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