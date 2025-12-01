Кондратьев поручил ускорить темпы ремонта Фадеевского моста в Краснодаре

Губернатор Вениамин Кондратьев вместе с мэром Краснодара Евгением Наумовым 1 декабря проверил, как идет ремонт моста, который соединяет город с аэропортом.

Путепровод, проходящий над трассой М-4 «Дон», нуждался в срочном ремонте.

«Понимаю возмущение жителей, ремонт совпал с открытием аэропорта. Однако затягивать с ним было нельзя, мост находился в критическом состоянии, особенно после недавнего столкновения большегруза с опорами. По путепроводу пошли трещины, в любой момент он мог просто «сложиться», ездить по такому мосту уже было небезопасно. Если бы к работам не приступили сразу, это могло привести к трагичным последствиям», — отметил губернатор в своем Telegram-канале.

На Фадеевском мосту частичное ограничено движение. Рабочие устанавливают опорные стены, буронабивные сваи. Начались демонтажные работы. Две полосы путепровода планируют открыть к сентябрю 2026 года. Полностью работы подрядчик рассчитывает завершить до конца 2026 года. Глава края поручил своему заместителю Евгению Пергуну и главе города Евгению Наумову взять объект на контроль.

«Важно ускорить темпы, чтобы стройка не простаивала ни дня. Также необходимо детально проработать альтернативные маршруты, притом, чтобы они были рабочими, и люди не стояли в многочасовых пробках из-за ремонта», — подчеркнул Кондратьев.

По словам вице-губернатора Евгения Пергуна, путепровод полностью закроют с 6 по 20 декабря, чтобы проверить логистику и удобство альтернативного маршрута. Если возникнут трудности, будут внесены корректировки.

На альтернативном маршруте решили изменить режим работы светофоров на улицах Уральской и Бородинской. Также запретят левый разворот при движении от поселка Знаменского к поселку Новознаменскому. Специализированную технику направят через промышленную зону. Въезд на территорию аэровокзального комплекса организуют со стороны улицы Аэропортовской и выезд с улицы Бершанской.

«По итогам двух недель проанализируем ситуацию, при необходимости доработаем организацию движения, чтобы минимизировать заторы и увеличить пропускную способность этого участка, — добавил Пергун.

Фадеевский путепровод — один из ключевых транспортных объектов Краснодара. Его капитально ремонтируют в рамках программы комплексного развития дорожной сети Краснодара. На реконструкцию предусмотрели более 2,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

