Кондратьев поручил субсидировать доставку продуктов в отдаленные поселения

К губернатору Краснодарского края на «Прямой линии» обратилась жительница хутора Новоекатериновка в Усть-Лабинском районе Ольга Крапушкина. Она пожаловалась на то, что в поселение почти полгода не привозят хлеб.

Ранее подвоз осуществляла компания «Прогресс Агро». Однако, по словам местной жительницы, водитель уволился пять месяцев назад, с тех пор хлеб в поселен не подвозят. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил глава Усть-Лабинского района разобраться в вопросе.

«Усть-Лабинский район — это один из районов, где у нас хлеб — всему голова, и урожай очень достойный, невзирая ни на что», — отметил глава края.

Он подчеркнул, что это недопустимая ситуация: хлеб и продукты первой необходимости должны быть во всех населенных пунктах, даже отдаленных.

«Что поселение отдаленное не значит, что там не должно быть продуктов. На то и есть власть, чтобы найти решение, а не оправдание, — заявил губернатор. — Люди же не могут остаться без хлеба в силу того, что невыгодно туда подводить продукты питания».

Он поручил продумать возможность субсидирования или другой поддержки предприятий, чтобы хлеб в населенных пунктах был.

«Связался с поставщиком хлебобулочных изделий, он обещает в ближайшее время восстановить поставки в хутора Братского поселения. Также связался с жительницей хутора Ольгой Николаевной. Данный вопрос держу на личном контроле», — отреагировал глава района Станислав Гайнюченко.

