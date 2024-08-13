Кондратьев поручил принять Генпланы Туапсинского района до конца 2024 года

Такое поручение дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 13 августа во время совещания по вопросам согласования градостроительных документов городских и сельских поселений муниципалитета.

В совещании пряли участие депутат Госдумы РФ Сергей Алтухов, вице-губернатор Александр Нестеренко, глава Туапсинского района Сергей Бойко, а также руководители министерств и ведомств, общественники и экологи.

Кондратьев отметил, что Туапсинский район – территория с большим курортным потенциалом и новые Генпланы должны стать основой для ее сбалансированного развития как современного курорта. Это поможет создать в муниципалитете комфортную среду для отдыха и жизни. В приоритете — сохранить уникальную природу и защитить ее от застройки. Для этого нужно вернуть земли в состав лесного фонда и исключить особо ценные сельхозугодья из границ населенных пунктов.

«Нужно максимально ускорить эту работу и утвердить главные градостроительные документы муниципалитета до конца 2024 года», — сказал Кондратьев.

Глава краевого департамента по архитектуре и градостроительству Илья Поздняков сообщил, что изменения в Генплан Туапсинского района обсудили на общественных обсуждениях вместе с местными жителями, общественниками и экологи. Было решено исключить из границ населенных пунктов 3,5 тыс. га лесного фонда и 546 га, включенных в перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий.

Кондратьев добавил, что работая над генпланом, необходимо учитывать интересы местных жителей. Губернатор рассказал, что к нему регулярно поступают обращения от жителей Джубги, которые не согласны с переводом их земельных участков из ИЖС в зону отдыха.

Губернатор дал поручение Сергею Бойко провести на местах разъяснительную работу с жителями Туапсинского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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