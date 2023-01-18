Кондратьев: подвиг участников прорыва блокады Ленинграда вечно будет жить в памяти потомков

В день 80-летия прорыва блокады Ленинграда губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев поблагодарил героев за их подвиг.

Глава Кубани сообщил, что в настоящее время в регионе живут 266 блокадников.

«Ровно 80 лет назад, 18 января 1943 года, солдаты советской армии прорвали блокаду Ленинграда. Операция «Искра» изменила ход Великой Отечественной войны. В наступлении участвовали и жители Кубани. Спустя десятилетия мы не забываем о героизме наших воинов. Их подвиг вечно будет жить в памяти потомков. С каждым годом все меньше остается с нами тех, кто был свидетелем этих страшных дней. Сейчас в крае проживает 266 блокадников. Мы благодарны им за их подвиг», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор пожелал ветеранам-блокадникам, живущим в крае, крепкого здоровья.

В этот день в школах Краснодарского края прошли уроки мужества, посвященные памятной дате. В библиотеках организовали тематические выставки. Кроме того, на сайте Новороссийского исторического музея-заповедника начала работу мультимедийная выставка «Искра Победы».

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. Днем прорыва блокады стало 18 января 1943 года. Полностью Ленинград освободили 27 января 1944 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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