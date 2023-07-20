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Кондратьев: под урожай масличных культур 2023 года мы засеяли 434 тыс. гектаров

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pod-urozhaj-maslichnyh-kultur-2023-goda-my-zaseyali-434-tys-gektarov
Кондратьев: под урожай масличных культур 2023 года мы засеяли 434 тыс. гектаров
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 20 июля.

Глава региона отметил, что из-за своего климата Кубань — крупнейший производитель масличных культур. Так, аграрии края предпочитают подсолнечник, его выращивают в большинстве муниципалитетов. Губернатор добавил, что уборочная кампания запланирована на август, а также отметил, что рассчитывает на хороший результат.

«Собранные урожаи дают нам возможность ежегодно производить до 600 тыс. т подсолнечного масла, что полностью закрывает собственную потребность края и многих регионов страны», — написал Кондратьев в Telegram.

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