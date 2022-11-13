Кондратьев почтил память жертв трагедии в Михизеевой Поляне

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев возложил цветы к мемориалу на братской могиле в станице Махошевской Мостовского района.

По словам главы региона, в 1942 году произошла одна из самых бесчеловечных трагедий в истории Краснодарского края и России — немцы стерли с лица земли рабочий поселок Михизеева Поляна. Было расстреляно все мирное население — 209 человек.

«Спустя годы сюда так и не вернулась жизнь. Это место навечно стало символом жестокости фашизма. Мы не имеем права предать забвению страшные события того дня. И должны сохранить память о каждом, кто здесь погиб», — подчеркнул губернатор.

Вениамин Кондратьев отметил, что наша страна снова преградила путь поднявшему голову нацизму. Россия ведет борьбу против геноцида мирных жителей Донбасса. Жители Краснодарского края принимают участие в специальной военной операции. Глава региона отметил, что в зоне проведения СВО кубанские парни снова борются с нацизмом и делают все для того, чтобы уничтожить зло еще на подступах к российской земле.

«Сейчас непростое время, но мы должны сплотиться. Уверен, вместе мы сможем справиться с любыми трудностями и вызовами, которые стоят перед нами. В нас гены, память народа-победителя. Будем чтить и передавать ее следующим поколениям. Спасибо всем, кто пришел на митинг, чтобы вместе помнить», — сказал Вениамин Кондратьев.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил важность сплочения и единения народов страны. По словам главы кубанского парламента, жители края прошли все круги ада в оккупации, в душегубках. Советская армия и жители Кубани освободили от нацизма не только край, но и Россию, а также весь мир.

«Сегодня наша армия опять защищает родную землю. Правда — в единстве. Наше дело правое, победа будет за нами», — добавил Юрий Бурлачко.

Присутствующие на митинге почтили память погибших в Михизеевой Поляне минутой молчания.

Вениамин Кондратьев посетил музейную комнату в школе № 15 имени Героя Советского Союза Василия Иваненко в станице Махошевской, в которой хранят макет рабочего поселка Михизеева Поляна, а также фотографии и свидетельства уцелевших очевидцев трагедии. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что преступления фашизма не имеют срока давности, и сохранение истории, знаний о страшных уроках войны сейчас важно, как никогда.

«Благодарю всех, кто бережет память о событиях тех дней. Мы должны вырастить поколение, которое будет достойно наших предков», — сказал губернатор.

Глава региона также посетил строящийся храм в станице Махошевской. Епископ Армавирский и Лабинский Василий рассказал о том, что в его возведении участвуют все жители района. Вениамин Кондратьев заверил в том, что власти региона помогут достроить храм в память о невинно убитых в Михизеевой Поляне, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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