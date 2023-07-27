Кондратьев: перечислили пострадавшим от удара стихии около 1,5 тыс. выплат в размере от 10 до 100 тыс. рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о текущей ситуации в Туапсинском районе, который в июле пострадал от залповых ливней.

Глава региона отметил, что ликвидация последствий непогоды продолжается.

«Жителям, кто еще не получил положенные компенсации или считает, что ему отказали несправедливо, может обратиться в администрации своих поселений. В Туапсинском районе по вопросам выплат работает «горячая линия»: 8(918)604-31-31», — написал Кондратьев в Telegram.

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