Кондратьев: осенняя посевная кампания стартовала в Краснодарском крае

Для сева ячменя, пшеницы, тритикале и рапса в этом году отвели 1 млн 775 тыс. га, рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

«На Кубани аграрии приступили к севу озимых зерновых культур. Семенами отечественной селекции хозяйства обеспечены полностью — подготовлено 419 тыс. т. Завершить все посевные работы аграрии планируют до конца октября. На поддержку и развитие растениеводства в этом году направили более 5 млрд рублей. Эти деньги в том числе — на обновление сельхозтехники и модернизацию производства», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Предприятия заранее подготовили достаточный запас удобрений и необходимую технику, чтобы посевная прошла без сбоев.

Всего в кампании задействуют 32 тыс. единиц сельскохозяйственных машин — сеялок, тракторов и посевных комплексов. Работы планируют завершить до конца октября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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