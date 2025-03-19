Кондратьев обсудил запуск производства уникального закаленного стекла на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 19 марта встретился с руководством компании, которая будет выпускать в регионе крупногабаритные стеклопакеты, зеркала и витражи. Со своей стороны власти Кубани делают все необходимое для быстрого старта производства.

В будущих цехах планируют производить уникальное для юга страны стекло. Его отличает повышенная прочность и размер — 3 на 6 метров. Готовые стеклопакеты таких габаритов в Краснодарском крае будут выпускать впервые. Каждому изделию смогут придать необходимые характеристики. Закаленные, эмалированные, изогнутые и ударопрочные стекла сегодня востребованы как в промышленном строительстве, так и для изготовления мебели, зеркал или душевых кабин.

«Изначально это был небольшой семейный бизнес в Сочи, который активно развивался. Просто мы уперлись в определенные возможности производства, ввиду логистики, электрических мощностей и прочее, увидели большую потребность рынка. Это очень непросто. У нас этот проект абсолютно с нуля, в чистом поле, но благодаря мерам поддержки мы получили субсидии краевые, мы получили средства от Фонда развития промышленности, а также федеральные деньги. Нам это очень помогло. При выходе на полную мощность планируем выпускать около 75 тыс. кв. метров стекла и стеклоизделий, стеклопакетов», — отметил генеральный директор «СВ ГЛАСС» Максим Степанцов.

Вениамин Кондратьев встретился с руководством предприятия, чтобы обсудить перспективы, которые открываются и перед производителем, и перед регионом. Губернатор уже ознакомился с планами компании на недавнем большом совещании с представителями кубанского МСП.

«Мы говорим сегодня про развитие экономики региона. Она должна в целом быть сбалансирована, в том числе в рамках гармоничного развития всех отраслей. Ваша продукция точно будет интегрирована, в том числе в строительную отрасль. Потому что мы хотим жить в крае, где строятся современные здания сооружения — это красивые витражи, зеркала и стеклопакеты. Не то что в крае, в целом в стране ограниченное производство, практически можно говорить, что его нет здесь, конкурентное преимущество на вашей стороне. Вы ворветесь со своей продукцией, я уверен. У нас есть шанс это производить на Кубани, это важная составляющая развития экономики края», — сказал Кондратьев.

Каждое стекло будет проходить множество испытаний: его будут гнуть, сплавлять в многослойные конструкции, способные выдержать натиск стихии. Такой ассортимент представят строителям.

«Это не просто стеклопакеты большого формата, это еще и безопасный материал, который отвечает всем нормам. Например, технология Heat Soak Test — это искусственное «старение» стекла, чтобы исключить саморазрушение материала. Это моллированные стеклопакеты, то есть гнутые. Это абсолютная безопасность», — добавил Максим Степанцов.

Важно, что предприятие начнет выпускать конкурентную продукцию, которая будет востребована на рынке.

«Мы получаем полноценный завод по производству стекла, самый крупный в ЮФО и СКФО. Мы понимаем, что придется большие объекты строить. Завод уникальный, аналогов практически нет по многим направлениям, то есть их немного вообще в стране. На сегодняшний день мы с коллегами общались, очередь на стеклопакеты составляет порядка 4-5 месяцев», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Их стекло станет холстом для архитектурных шедевров, уверен губернатор. В цехах предприятия будут рождаться гигантские полотна, которые будут способны выдержать удар стихии и воплотить самые смелые дизайнерские фантазии.

«Никакое грандиозное здание архитектор в жизнь не воплотит, оно и останется только решением проектным — для этого нужны стеклопакеты, эти витражи в крае будут выпускаться. Нам нужно, чтобы жители Краснодара, края, те, кто будет приезжать, могли удивляться тому, какие у нас уже реализованные архитектурные проекты. Вот, что сегодня нам нужно. Надо реализовывать то, что пока только фантазия архитектора, давать для этого ресурсы», — подчеркнул губернатор.

Со своей стороны регион сделает все необходимое для быстрого старта производства. Для этого действует уникальная система мер поддержки. Компания уже воспользовалась льготным займом Фонда развития промышленности по программе «Импортозамещение» — это 200 млн под 0,1%. Для края это не только новый налоговый источник и рабочие места, но и продукция, которой Кубань будет гордиться.

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