Кондратьев: Общественная палата Краснодарского края играет сегодня важную роль

В Краснодаре прошло пленарное заседание Общественной палаты края, его провела председатель Любовь Попова. Участие в мероприятии приняли губернатор Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко. В кубанскую столицу приехали члены Общественной палаты со всего края, а также общественные деятели, депутаты ЗСК, волонтерские организации.







На расширенном пленарном заседании общественники подвели итоги года, а также наметили приоритетные направления на следующий год. В президиуме — председатель Общественной палаты Любовь Попова, губернатор Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Глава региона поблагодарил членов Общественной палаты за активную позицию и участие во всех важных событиях края.

«Общественная палата играет сегодня важную роль. Это платформа для диалога власти, общества, бизнеса. Хочу поблагодарить вас за эту работу, что благодаря вам и власть, и общество, и бизнес слышат друг друга и понимают, что нужно делать в условиях этих беспрецедентных санкций. Мы все вместе, а когда мы все вместе — справимся с любыми трудностями и вызовами», — отмечает Кондратьев.

«Законодательное собрание и Общественную палату Краснодарского края связывают давние деловые тесные отношения. Все до одного закона, все постановления являются предметом рассмотрения членов Общественной палаты региона. Я в этот замечательный день хочу высказать огромные слова благодарности за вашу активность, инициативность, за ваше небезразличие, потому что за каждым направлением деятельности —ваше личное время, ваши усилия», — говорит Бурлачко.

Более подробно о деятельности организации рассказала ее председатель Любовь Попова.

«С момента основания Общественной палаты края мы строим с коллегами свою работу с органами власти, институтами гражданского общества на основе принципа единства целей в социальной и экономической сферах. В центр внимания человек. Это осуществляется посредством общественных проверок, привлечения специалистов из различных сфер гражданского общества в экспертные и консультационные советы при органах власти», — отмечает Любовь Попова.

Губернатор поблагодарил членов Общественной палаты за неустанное внимание к жизни региона. Так, разлив мазута в Черном море в очередной раз доказал, что вместе кубанцы могут справиться с любыми невзгодами. Общественники не только лично участвовали в ликвидации последствий с лопатами на пляже, но и противостояли недостоверной информации в сети.

«Ваша позиция была очень важной не только для общества края, но и для всей страны, потому что вы приезжали туда, где был мазут, видели то, что на самом деле, и говорили правду. Вы отстаивали правду перед огромным количеством фейков», — подчеркивает глава региона.

Еще одно важное направление работы палаты — помощь участникам СВО и их семьям. Это содействие в получении дорогостоящего лечения, консультации, создание условий для самореализации защитников в мирной жизни. Участникам кадрового проекта «Герои Кубани» не раз проводили лекции, знакомили с работой организации.

«Вы помогаете вернуться к мирной жизни ветеранам. Это касается не только современнейших протезов, вы также даете им веру в то, что они смогут жить активной жизнью. Это бесценно, что вы делаете для этих парней», — говорит глава Кубани.

Состав Общественной палаты широк, однако по некоторым вопросам не обойтись без помощи экспертов. Так, руководитель дирекции информационного вещания телеканала «Кубань 24» Маргарита Аветисян регулярно включается в работу.

«Общественная палата — настоящий орган взаимодействия. Последние масштабные мероприятия, что мы отработали — это выборы губернатора и предвыборная кампания. Общественная палата нам помогала в нашей работе, предоставлялись спикеры. Если говорить о взаимодействии — мы близки как никто», — отмечает эксперт Общественной палаты Краснодарского края, руководитель дирекции информационного вещания телеканала «Кубань 24» Маргарита Аветисян.

От муниципалитетов на расширенное пленарное заседание приехали председатели районных палат. Каждый готов похвастать своими успехами.

«Мероприятий было очень много в этом году, особое внимание патриотическому воспитанию. Благодаря помощи администрации мы смогли сделать музей СВО», — рассказывает председатель Общественной палаты Кавказского района Виктория Рудоман.

«Стараемся работать ближе с людьми. Я провожу встречи с нашими людьми, спрашиваю, есть ли проблемные вопросы. Есть различные подходы, много пожилых приходят, они знают, что Общественная палата поможет», — говорит председатель Общественной палаты Ейского района Олег Ивашечкин.

Также Общественная палата продолжает консолидировать некоммерческий сектор и объединять социально ориентированные организации. В этом году грантовую поддержку получили более 300 проектов на общую сумму 600 млн рублей. Еще 1 млрд рублей направили на реализацию проектов инициативного бюджетирования. Члены НКО и сами подключаются к работе Общественной палаты.

«Это прежде всего помощь государству, развитие патриотизма. Я считаю себя патриотом и участвую во всех мероприятиях Общественной палаты, чтобы помогать региону. Сегодня был волонтером, приветствовал гостей», — отмечает командир студенческого педагогического отряда «Прайд» РСО Дмитрий Пентин.

Погруженность в экономику и социальную сферу — одна из особенностей Общественной палаты края. Перед регионом стоят серьезные задачи по укреплению своих позиций и противодействию внешним угрозам. Губернатор уверен: в симбиозе с общественниками Кубани все по плечу.

