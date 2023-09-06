Кондратьев: объем инвестиций в модернизацию Афипского НПЗ составит 46 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил Афипский нефтеперерабатывающий завод. Он обсудил модернизацию производства с генеральным директором Алексеем Сидоровым, а также поздравил сотрудников с предстоящим 60-летием предприятия.

«Афипский нефтеперерабатывающий завод — системообразующее предприятие России, которое вносит весомый вклад в развитие экономики и обеспечение энергетической безопасности Краснодарского края. Сегодня здесь трудятся более 2 тыс. человек, вы активно участвуете в жизни региона, зарекомендовали себя как социально ответственное предприятие. Благодарен за такую позицию. Не сомневаюсь, у вас большое будущее. В 2021 году мы подписали соглашение о масштабной модернизации, объем инвестиций составит 46 млрд рублей», — отметил Кондратьев.

Губернатор добавил, что, несмотря на санкции, предприятие продолжает строить новый комплекс, который увеличит глубину переработки, нарастит объемы и обеспечит Кубань высококачественными нефтепродуктами.

Алексей Сидоров показал главе региона будущий комплекс гидрокрекинга и локальные очистные сооружения.

«Мы поддерживаем развитие предприятий, тем более таких, как Афипский НПЗ, — это предмет гордости региона. Но для нашего курортного и аграрного края принципиально важно, чтобы производство отвечало самым высоким требованиям безопасности. Экологическая составляющая должна быть в приоритете», — подчеркнул губернатор.

Гендиректор Афипского НПЗ отметил, что в ходе строительства в проект интегрировали самые передовые технологии нефтепереработки. Помимо этого, здесь построят установки гидрокрекинга, производства серы и водорода, а также другие объекты, которые выведут предприятие на более высокий производственный уровень. Так, по словам Сидорова, модернизация предприятия позволит снизить негативное воздействие производственных процессов на природную среду Кубани. Этому будет способствовать строительство локальных очистных сооружений.

«В рамках новой системы будут обеспечены биологическая и химическая очистка, фильтрация мембранного типа. Таким образом, на заводе появится полный замкнутый цикл стоков, исключающий негативное воздействие на водоемы края», — сообщил Алексей Сидоров.

Он подчеркнул, что инвестпроект играет важную роль для юга России. После запуска нового комплекса здесь из легкого мазута будут производить свыше 2 млн т качественного дизельного топлива, нужного для сельского хозяйства Кубани и близлежащих регионов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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