Вениамин Кондратьев: новый Центр единоборств открыли в Мостовском районе

Всего в Краснодарском крае уже возвели 26 Центров единоборств, еще 18 спортобъектов построят к концу текущего года.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев напомнил, что пять лет назад принял решение создать Центры единоборств в каждом муниципалитете региона. Он посетил открытие нового Центра в Мостовском районе.

«Сегодня новый Центр единоборств открыли в поселке Мостовском. Президент России обозначил развитие спорта одним из безусловных государственных приоритетов», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона уточнил, что в открывшемся спортивном объекте подрастающее поколение будут обучать самбо и дзюдо. Он подчеркнул, что единоборства закаляют дух и формируют сильное тело.

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