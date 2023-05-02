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Кондратьев: наша основная задача — организовать безопасный отдых в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-nasha-osnovnaya-zadacha-organizovat-bezopasnyj-otdyh-v-krasnodarskom-krae
Кондратьев: наша основная задача — организовать безопасный отдых в Краснодарском крае
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Президент России Владимир Путин 2 мая на совещании с членами правительства обсудил развитие туристической отрасли в стране. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поблагодарил главу государства за внимание к развитию туризма в регионе.

«В летний курортный сезон ожидаем около 9 млн туристов. Понимаем всю ответственность, поэтому основная задача, которая стоит перед нами — организовать безопасный отдых для гостей и жителей региона, продумать и выстроить транспортную логистику», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что в Краснодарском крае традиционно высокий спрос на отдых. На майские праздники туристы забронировали более 50% гостиниц и санаториев Кубани.

Кондратьев отдельно поблагодарил Путина за поддержку проекта «Новая Анапа». Он подчеркнул, что этот проект подразумевает создание качественной инфраструктуры и высокого уровня сервиса.

Читайте также: 550 тыс. туристов приедут в майские праздники на курорты Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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