Кондратьев: Народный фронт — объединение поистине сильных людей, которые готовы нести ответственность за свою страну

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил краевое отделение Народного фронта с десятилетием. Торжественное мероприятие провели в краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко.

По словам главы региона, за десять лет существования организации активисты реализовали множество полезных инициатив на Кубани. Благодаря им привели в порядок практически 130 общественных территорий, отремонтировали свыше 140 км дорог, устранили около 400 свалок, а также благоустроили более 700 детских площадок.

Кондратьев отметил, что в рядах народного фронта тысячи жителей края – активных и неравнодушных.

«Вы стремитесь сделать жизнь лучше, конструктивно решаете проблемы в самых разных областях. Оказываете поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается. На деле доказываете, что Народный фронт – не просто красивое название. Это объединение поистине сильных людей, которые готовы нести ответственность за свою страну, – подчеркнул глава Кубани.

Губернатор добавил, что с 2019 года на реализацию нацпроектов в регионе выделили свыше 200 млрд рублей. По его словам, активисты помогли эффективно использовать каждый выделенный рубль.

«Для нас вы стали надежными помощниками в решении местных вопросов, в выстраивании приоритетов развития всего региона. Сегодня страна столкнулась с масштабными вызовами. И от того, как мы на них ответим, будет зависеть будущее наших детей и внуков. Уверен, вместе мы сможем все», — отметил губернатор.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта Сергей Костылев поблагодарил главу Кубани за высокую оценку деятельности их движения. Он добавил, что за годы существования активисты провели масштабную работу, направленную на повышение качества жизни жителей Кубани.

«В пандемию создали штаб «Мы вместе». Сегодня помогаем бойцам специальной военной операции и жителям новых территорий. Действует фонд поддержки военнослужащих «Все для Победы!» Наша работа всегда будет направлена на благо жителей края», — цитирует Костылева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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