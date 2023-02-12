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Кондратьев напомнил о 80-й годовщине освобождения Тимашевского и Кореновского районов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-napomnil-o-80-j-godovshhine-osvobozhdeniya-timashevskogo-i-korenovskogo-rajonov
Кондратьев напомнил о 80-й годовщине освобождения Тимашевского и Кореновского районов
Фото t.me/kondratyevvi

Губернатор Краснодарского края 12 февраля рассказал о подвиге советских солдат.

«Одновременно со столицей края 80 лет назад были освобождены Тимашевский и Кореновский районы. Железнодорожный узел в Тимашевске и военный аэродром в Кореновске имели большое стратегическое значение. Бои за них были кровопролитными и тяжелыми. Каждую станицу немцы превратили в неприступную огневую точку: на крышах хат в камыше пробивали ниши, устраивая пулеметные гнезда, население сгоняли на строительство укреплений и использовали в качестве живого щита», – написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

С первого дня оккупации фашисты установился «новый порядок» в станице Кореновской. Там ликвидировали колхозы. Было запрещено ночью выходить на улицу. Любые нарушения карались расстрелом.

С первых дней войны более 17 тыс. жителей Кореновского района ушли на фронт. Уже к 8 сентября 1941 года практически из одних кореновцев (более 50% личного состава) был сформирован 1147-й стрелковый полк.

С июля 1941 по апрель 1943 года, исключая период оккупации, на территории Тимашевского района располагалось десять военных госпиталей. Тимашевские железнодорожники построили бронепоезд «Смерть немецким оккупантам». Состав с тяжелыми боями прошел от станции Сосыка до Новороссийска.

Полугодовое пребывание фашистских захватчиков нанесло огромный экономический ущерб. Были разрушены молзавод, пищекомбинат, железнодорожное полотно Тимашевская-Краснодар, станция и паровозное депо, взорвана дамба, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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