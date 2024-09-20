Кондратьев: на жилье для детей-сирот Кубани в 2024 году направили 5 млрд рублей

Жилье для детей-сирот в регионе приобретают в рамках программы «Дети Кубани».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что жилую площадь по госпрограмме с начала года уже получили 534 жителя Кубани. Всего в этом году жильем обеспечат 1 тыс. 395 детей-сирот.

«В рамках госпрограммы предоставляем им квартиры и дома с отделкой «под ключ». Всего на жилье для сирот муниципалитетам в текущем году направили свыше 5 млрд рублей», — сказал Кондратьев.

Глава края подчеркнул, что с начала года заключили 1 тыс. 371 контракт на покупку жилья. Это квартиры и дома, в том числе с земельными участками. Жилье выдают по месту проживания граждан или, с их согласия, на территории другого муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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