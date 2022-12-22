Кондратьев на заседании Госсовета обсудил развитие молодежной политики в современных условиях

Обеспечение преемственности поколений — главная тема итогового заседания большого Госсовета, его провел Владимир Путин.

Принял участие и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а также руководитель и заместители администрации президента, председатели Совфеда, Госдумы, и главы других регионов. По словам Владимира Путина, сегодняшним детям и подросткам предстоит строить будущее страны.

«Молодые люди, которые представляют сегодня различные поколения, начинают свой жизненный путь. Уже через 20, а кто-то через 10 лет будут осуществлять все, что мы сегодня с вами делаем, то, во что мы вкладываем свои собственные силы, в реализацию тех целей развития страны, которые мы определяем. Их таланты и достижения в самых разных сферах будут прямо влиять на развитие России, а их устремления и помыслы, понимание отечества, значимость его тысячелетней истории, ценности и традиций, преданности родине, конечно, будут определить ее будущее. Поэтому наша ключевая задача — обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений. Тогда смелость, энергия, стремление к преобразованиям, которыми обладает молодежь, будут работать на Россию», — сказал президент России Владимир Путин.

Президент поручил властям регионов оказывать молодежным движениям всестороннюю поддержку. А также отметил: подрастающее поколение попало под шквал информационных атак, важно давать им достоверные знания на отдельном академическом курсе по истории в школе.

Вениамин Кондратьев отметил, что на заседании Госсовета затронули стратегически важную тему. Губернатор добавил, что в Краснодарском крае живет около 1,5 млн молодых людей. В работе с ними большое внимание уделяют патриотическому воспитанию — школы названы именами Героев Великой Отечественной войны и Героев России, работают музеи; создана непрерывная система казачьего образования — от детсада до вуза. Встречи с молодежью — талантливой, активной, целеустремленной — постоянные в графике губернатора. Волонтеры Победы, Юнармия, Российское движение школьников, Кубанский союз молодежи и Союз казачьей молодежи — больше 200 тыс. ребят объединяют эти движения. Масштабное движение волонтеров и добровольцев. Около 120 тыс. ребят помогают во время ЧС, занимаются сбором гуманитарной помощи, помогают пожилым людям.

Перед совещанием в Кремле прошла традиционная всероссийская акция «Елка желаний». Ребята со всей страны написали о чем мечтают — каждый из министров, глав регионов смог присоедениться к акции и исполнить большую мечту маленького ребенка.

Читайте также: Вениамин Кондратьев принял участие в акции «Елка желаний».