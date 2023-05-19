Кондратьев: на студентах казачьих сотен лежит большая ответственность за развитие казачества

Во встрече с главой Краснодарского края приняли участие 30 лучших студентов пяти кубанских вузов и среднего учебного заведения.

В ходе встречи губернатор Вениамин Кондратьев обсудил со студентами деятельность казачьей молодежи и перспективы казачества. Глава региона подчеркнул, что о казачестве нужно говорить не только с точки зрения славы предков, но и сегодняшних ратных и трудовых подвигов.

«Память важна, как культура, традиции и вера. Но и сегодняшний день тоже значим. Каждый из присутствующих здесь молодых людей — настоящий лидер, который связал свою жизнь с кубанским войском. И именно от того, насколько вы будете активны, зависит будущее. На вас лежит большая ответственность за развитие казачества. Вы должны сделать его еще сильнее, в том числе и в финансовом плане. Создавайте новые механизмы в экономике. Находите возможности для развития в тех сферах, которые вы выбрали», — сказал Кондратьев.

Вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов отметил, что казачьи сотни проводят множество патриотических мероприятий разного уровня.

«В День Победы 33 человека прошли в составе парадного расчета по Красной Площади. Ребята оказывают помощь фронту, посещают госпитали, собирают гуманитарную помощь. Они не только завтрашние атаманы, но и будущее Кубани и государства в целом», — сказал Власов.

Участники встречи рассказали о планах на будущее. Многие из студентов планируют работать в органах власти, правовой сфере, бизнесе или сельском хозяйстве. Также часть молодых людей хотят связать будущее с Кубанским казачьим войском или с военной службой.

«Только собственным примером вы сможете повести за собой единомышленников. Мы все разные, со своими желаниями и мнением, но сегодня нам важно объединиться — только так сможем добиться успеха», — сказал Кондратьев.

Губернатор поручил Александру Власову продолжить формирование атаманского резерва. На сегодняшний день в кадровом проекте задействованы молодые атаманы школ, кадетских корпусов, молодежь и активисты. В прошлом году 38 представителей Союза казачьей молодежи Кубани стали атаманами разного уровня.

В Ассоциацию казачьих вузов входят КубГУ, КубГТУ, КубГАУ, госуниверситет физкультуры, спорта и туризма, а также Армавирский педуниверситет. На их базе организованы «казачьи сотни», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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