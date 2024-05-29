Кондратьев: на реализацию нацпроектов на Кубани направили уже 260 млрд рублей

Президент России Владимир Путин 29 мая провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства отметил, что основную работу по достижению национальных целей в России ведут не в кабинетах федеральных чиновников, а на местах в регионах — в поселках и городах.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о реализации нацпроектов в регионе в социальных сетях. По его словам, президентские инициативы позволяют уже сейчас развивать Кубань, улучшая качество жизни для местного населения.

«Сейчас в регионе действует 12 нацпроектов. С 2019 года на их реализацию мы направили 260 миллиардов рублей», — написал Кондратьев в Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что благодаря реализации национальных проектов в крае строят новые больницы, школы, детские сады, спортивные комплексы и общественные пространства.

При этом запуск новых нацпроектов в стране позволит оказать дополнительные меры поддержки молодежи и семьям с детьми.

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