Кондратьев: на прямую линию поступило 11 тыс. обращений, каждому уделим внимание

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 28 декабря провел последнее в уходящем году совещание. Его посвятили контролю над выполнением поручений, данных в ходе прямой линии.

Глава Кубани подчеркнул, что важно оперативно реагировать на проблемы жителей края, нельзя злоупотреблять их доверием.

«Всего приняли более 11 тыс. сообщений. Благодарен коллегам, кто оперативно отреагировал и отработал поступившие вопросы уже в этом году. Но остается еще большая часть. Пока все поручения не выполним — с контроля их не снимем. Нужен конкретный результат, а значит решение проблем», — отметил губернатор.

Так, за декабрь удалось решить 400 из 11 тыс. поступивших вопросов. В Калининском районе в день обращения оперативно провели газ в дом многодетной семьи. В Белореченске увековечили память героя СВО Олега Бендуса — его именем назвали новую улицу в строящемся микрорайоне. Выпускникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов и поступившим в кубанские вузы, выдали премии в 100 тыс. рублей. Все жильцы дома в Ейске, пострадавшего от падения самолета, получили ключи от квартир (кроме тех, кто сейчас находится за пределами края). В Краснодаре построили детскую поликлинику на 300 мест в микрорайоне Гидростроителей.

«Ни одно из поступивших обращений не должно остаться без внимания. При этом важно избегать формальных ответов и отписок. Нам не поступали сообщения, оторванные от реальности — только живые вопросы и проблемы, которые волнуют жителей», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Все поступившие обращения — звонки и сообщения — зарегистрировали и взяли в работу. Также на совещании обсудили реализацию поручений, данных в ходе предыдущих прямых линий с губернатором. Так, согласно графику идет строительство детского сада в станице Новокорсунской Тимашевского района.

Всего во время трех прямых линий с 2021 года глава Кубани дал 63 поручения, большую часть из которых уже выполнили, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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