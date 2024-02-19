Кондратьев: на Кубани в этом году завершим ремонт в 507 объектах образования

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что за последние годы в регионе развернули масштабное строительство новых школ, а также приводят в порядок существующие учебные заведения.

По словам главы Кубани, ремонт проводят в том числе в образовательных учреждениях, которым уже более 100 лет. Так, школа № 10 в Павловском районе со 120-летней историей давно нуждалась в ремонтных работах.

«Аналогичная ситуация и в Северском районе. Школу № 43 открыли в 1904 году, как двухклассное училище для детей казаков. В советские годы пристроили второй этаж. И важно было сохранить здание, которое всегда было именно образовательным учреждением. Свой полувековой юбилей отметила и Новоалексеевская школа № 6 Курганинского района», — рассказал губернатор в Telegram.

Вениамин Кондратьев отметил, что в этих школах капитально отремонтировали фасады, инженерные коммуникации и кабинеты, а в классах и мастерских установили самое современное учебное оборудование.

«В этом году завершим ремонт в 507 объектах образования. И это позволит нам создать более комфортную образовательную среду в сельских школах, наравне с городскими», — добавил Кондратьев.

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