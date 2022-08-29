Кондратьев: в 2023 году на капремонт многоквартирных домов направят 6,2 млрд рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 29 августа во время совещания.

По словам главы региона, в 2023 году на капремонт направят в 2 раза больше денег, чем в 2021 году — 6,2 млрд рублей.

«Это позволит привести в порядок более 1 тыс. домов. На сегодня большинство городов и районов уже утвердили краткосрочные планы. До конца сентября эту работу необходимо завершить во всех оставшихся территориях», — сказал губернатор.

Вениамин Кондратьев отметил, что главы муниципалитетов должны лично контролировать ситуацию. По словам гендиректора регионального фонда капремонта Михаила Лысенко, в 27 муниципалитетах собственники квартир определились с перечнем работ на 2023 год. В 10 городах и районах уже заключили договоры. В сентябре планируют утвердить краткосрочные планы. После этого подведут итоги плана по капремонту на следующий год и определят подрядчиков.

По последним данным, в 2023 году в крае планируют отремонтировать 1 тыс. 69 многоквартирных домов, запланированы около 1,8 тыс. видов работ. Заменят 232 лифта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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