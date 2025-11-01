Кондратьев: на Кубани студенческие отряды трудоустроили более 2 тыс. человек

Сейчас в Краснодарском крае действуют 62 студенческих отряда, в которых состоят более 2,6 тыс. человек. Самые многочисленные — сервисные, педагогические и строительные.

Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В 2025 году студенческие отряды Кубани трудоустроили более двух тысяч человек. Ребята получили ценный профессиональный опыт, трудясь в самых разных отраслях края: от санаторно-курортной и образования до энергетики, сельского хозяйства, промышленности. Также в этом году студотряды впервые задействовали в строительстве социальных объектов: это школы в станице Марьянской и Лабинске», — сказал Кондратьев.

Он отметил, что движение студенческих отрядов дает молодым людям возможность найти свое дело, а полученный опыт может стать стартом для их будущей карьеры и внесет вклад в развитие региона.

Также студенты работали вожатыми в лагерях «Солнечный берег», «Созвездие», «Морская Волна», «Жемчужина России», во ВДЦ «Орленок» и образовательном центре «Сириус».

Кроме того, они участвовали в сборе урожая в яблоневых садах, на фермах и винодельнях. Работали на Кореновском молочно-консервном комбинате и в Туапсинском морпорту, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

