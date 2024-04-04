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Кондратьев: на Кубани стартовал сев подсолнечника

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-na-kubani-startoval-sev-podsolnechnika
Кондратьев: на Кубани стартовал сев подсолнечника
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Самые большие площади для сева подсолнечника предусмотрели в Каневском, Кущевском, Новопокровском, Белоглинском и Тихорецком районах, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, в 2024 году под подсолнечник на Кубани отвели около 460 тыс. га.

«На Кубани начали сеять подсолнечник. Погодные условия сегодня позволяют вести сев опережающими темпами — закончить работы планируют за две недели. При этом наши аграрии полностью обеспечены семенами подсолнечника кубанской селекции», — написал Кондратьев в Telegram.

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