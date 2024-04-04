Кондратьев: на Кубани стартовал сев подсолнечника

Самые большие площади для сева подсолнечника предусмотрели в Каневском, Кущевском, Новопокровском, Белоглинском и Тихорецком районах, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, в 2024 году под подсолнечник на Кубани отвели около 460 тыс. га.

«На Кубани начали сеять подсолнечник. Погодные условия сегодня позволяют вести сев опережающими темпами — закончить работы планируют за две недели. При этом наши аграрии полностью обеспечены семенами подсолнечника кубанской селекции», — написал Кондратьев в Telegram.

Читайте также: Кубань первой в России приступила к севу сахарной свеклы.