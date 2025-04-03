Кондратьев: садоводы Кубани получат 1,3 млрд рублей господдержки

Краснодарский край планирует сохранить лидерство по производству фруктов и ягод в России в 2025 году, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

По словам главы Кубани, в регионе площадь плодовых и ягодных насаждений достигает порядка 30 тыс. га, из которых свыше 90% составляют сады интенсивного и суперинтенсивного типа.

«На закладку питомников, многолетних насаждений и уход за ними предусмотрели субсидии, также можно получить гранты по программе «Малый сад» — в общей сложности сумма господдержки превысит 1,3 млрд рублей. В планах в 2025 году заложить сады общей площадью 1,4 тыс. га», — заявил Кондратьев.

Также губернатор подчеркнул важность качественного посадочного материала. В регионе функционируют 28 плодовых питомников, где за прошлый год вырастили 6,5 млн сертифицированных саженцев.

К началу апреля в Краснодарском крае уже заложили 225 га молодых садов. Наибольших успехов в этом достигли Славянский, Кореновский и Красноармейский районы, а также Анапа.

В 2024 году Краснодарский край установил исторический рекорд, собрав 660 тыс. т фруктов и ягод. По прогнозам аграриев, в 2025 году урожай будет еще выше. Кроме того, за последнее десятилетие урожайность кубанских садов достигла 248 ц/га, что на 41% превышает средние показатели по России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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