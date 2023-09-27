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Кондратьев: на Кубани расширили меры поддержки пострадавших в результате ЧС

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-na-kubani-rasshirili-mery-podderzhki-postradavshih-v-rezultate-chs
Кондратьев: на Кубани расширили меры поддержки пострадавших в результате ЧС
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 27 сентября на очередной сессии ЗСК.

Депутаты законодательного собрания единогласно проголосовали за внесение изменений в закон о мерах господдержки граждан, лившихся жилья в результате чрезвычайных ситуаций.

«Предусматриваем выплаты не только в случае утраты жилища, но и на капитальный ремонт. Теперь владельцы поврежденного жилья смогут получать эту меру из расчета 7 тыс. рублей за 1 кв. метр», — сказал Кондратьев.

Губернатор отметил, что в региональном бюджете есть средства для этой поддержки. Он подчеркнул, что решение о расширении мер поддержки пострадавших в результате ЧС крайне важно для региона с непростыми природными и климатическими условиями, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: система мониторинга русел рек позволяет предупреждать о ЧС в Краснодарском крае. Об этом сообщил представитель министерства ГО и ЧС Краснодарского края Александр Колесник.

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