Кондратьев: на Кубани расширили меры поддержки пострадавших в результате ЧС

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 27 сентября на очередной сессии ЗСК.

Депутаты законодательного собрания единогласно проголосовали за внесение изменений в закон о мерах господдержки граждан, лившихся жилья в результате чрезвычайных ситуаций.

«Предусматриваем выплаты не только в случае утраты жилища, но и на капитальный ремонт. Теперь владельцы поврежденного жилья смогут получать эту меру из расчета 7 тыс. рублей за 1 кв. метр», — сказал Кондратьев.

Губернатор отметил, что в региональном бюджете есть средства для этой поддержки. Он подчеркнул, что решение о расширении мер поддержки пострадавших в результате ЧС крайне важно для региона с непростыми природными и климатическими условиями, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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