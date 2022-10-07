Кондратьев: на Кубани при поддержке Фонда развития инноваций края реализуют более 90 проектов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 7 октября встретился с инноваторами и обсудил с ними обеспечение технологического развития в современных условиях.

«В современных условиях инновации — ключевой фактор конкурентоспособности экономики края и технологического суверенитета страны. Ваша изобретательность и нестандартный взгляд на вещи помогают находить новые решения в приоритетных отраслях — IT-секторе, медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Но важно не просто придумать какую-то инициативу, а реализовать ее, при этом создать собственный уникальный и востребованный во всем мире продукт. Краю нужны подобные прорывные идеи, и мы готовы вас поддерживать на всех этапах», — сказал глава региона.

Вениамин Кондратьев отметил, что в 2018 году в крае приняли Стратегию развития региона-2030. Отдельное внимание в ней уделили поддержке талантливых и смелых предпринимателей. В 2022 году создали Фонд развития инноваций Кубани. При его содействии уже реализуют более 90 проектов.

«Благодаря работе Фонда предпринимателям удалось привлечь более 100 миллионов инвестиций и 140 миллионов рублей грантовой поддержки. Мы стали брать запросы на IT-разработки и помогли создать продукты в семи отраслях, ряд из этих кейсов уже реализуют. При помощи акселераторов ускоряем поиск решений, начинаем тесно работать с промышленными предприятиями. Активно откликаются и вузы, которые предоставляют свои лаборатории и материально-техническую базу», — сказала исполнительный директор регионального Фонда развития инноваций Ольга Лукашева.

Гендиректор ООО «Селектек» Олег Ширяев рассказал о своем проекте. Это база данных полевых наблюдений и селекционных опытов, которая позволяет анализировать большие объемы данных для выведения новых сортов.

Технолог цеха экструзии ООО «Русполимер» Артем Вербицкий рассказал о производстве полиэтиленовых рукавов для полива сельскохозяйственных культур. По его словам, капельное оборудование очень дорогое, а с помощью рукавов могут орошать 100 га в сутки.

Предприниматель Владислав Маторкин рассказал о своем проекте по созданию цифровых аватаров — «Clonar». Через мультяшных персонажей психологи проводят занятия с детьми, в том числе с особенностями развития, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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