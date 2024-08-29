Кондратьев: на Кубани построили 34 газопровода протяженностью более 228 км

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 29 августа обсудил с гендиректором «Газпром межрегионгаз Краснодар» Геннадием Нараевым развитие газоснабжения в регионе.

Глава Кубани отметил, что от надежного газоснабжения напрямую зависит качество жизни людей и развитие экономики. На сегодняшний день уровень газификации края превысил 88%.

«На развитие газовой инфраструктуры из регионального бюджета мы направили 1,2 млрд рублей. Уже завершили 34 газопровода высокого и среднего давления протяженностью более 228 км», — сообщил Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, Кубань входит в тройку российских регионов с самым большим числом принятых заявок, заключенных договоров и завершенных работ по подведению газа до границ земельных участков.

«Немаловажно, что в программе догазификации участвуют социальные объекты, а значит тепло будет в школах, больницах», — сказал глава региона.

Как сообщил Геннадий Нараев, в этом году к сетям газоснабжения подключили уже более 16 тыс. кубанцев. Всего в регионе по программе догазификации приняли свыше 90 тыс. заявок, заключили порядка 85 тыс. договоров, из которых исполнили 66 тыс.

Также в этом году завершили строительство газопровода для снабжения ТЭС в Крымском районе и возвели головные газораспределительные блочные пункты в Краснодаре. Сейчас продолжаются работы по установке новых газопроводов в Анапе, Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах.

Кроме того, гендиректор «Газпром межрегионгаз Краснодар» сообщил, что началось проектирование еще по 77 объектам. Их общая протяженность — почти 700 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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