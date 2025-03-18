Кондратьев: мы должны сохранить статус гаранта продовольственной безопасности РФ

Весенняя посевная кампания на Кубани постепенно набирает обороты. В преддверии нее губернатор Вениамин Кондратьев встречался с аграриями.

В Крымском районе сажают горох. План местных аграриев — засеять им 1,5 тыс. га. С этой же культуры весеннюю посевную кампанию начали и в Ейске. В основном сейчас высаживают бобовые и сою. Недавно приступили к сахарной свекле, подсолнечнику и кукурузе. Всего же под яровые в этом году отвели почти 2 млн га, площадь сева сохранили на уровне прошлого года.

Яровые культуры имеют ключевое значение для перерабатывающих предприятий региона и наращивания экспортного потенциала кубанской продукции. В преддверии весенней посевной кампании губернатор встречался с аграриями, тогда Вениамин Кондратьев отметил, что от достойного урожая будет зависеть работа перерабатывающих комбинатов.

«Если где-то мы допустим ошибку по севу этих культур, то у нас перерабатывающий комплекс остановится. Мы не можем его подвести. У нас очень серьезная переработка в крае уже. Переработчики надеются на вас, на растениевода в первую очередь. Потому что вы должны дать им то сырье, которое они будут перерабатывать. Это уже в целом экономика региона. Мы не можем ошибиться. Мы должны сохранить статус гаранта продовольственной безопасности страны», — рассказал Кондратьев.

Завершат весеннюю посевную кампанию уже в мае. Под сахарную свеклу отвели около 205 тыс. га, под сою 190 тыс., подсолнечник почти 500 тыс., площадь посева кукурузы составит 436 тыс. гав, а риса 117 тыс.

«Сахарная свекла посеяна на 20% от плана. Сев яровых культур, основных культур, мы планируем завершить до 1 мая. Что касается сева, то сою в начале мая завершим, рис будем завершать до конца мая. Мы полностью обеспечены семенами, в том числе и нашей отечественной селекции. Хочу сказать, что в этом году делаем упор на нашу отечественную селекцию по всем сельхозкультурам», — отмечает министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

Доля семян отечественной селекции в этом году по подсолнечнику и кукурузе составит 55%. Выводят новые сорта в Национальном центре зерна. В теплицах температура чуть выше +25 °С, здесь идеальные условия для выращивания кукурузы. Через две недели здесь начнут собирать урожай. Потом полученные семена пройдут проверку в поле. Такая же судьба ждет и пшеницу в соседней теплице. Здесь селекционеров больше интересует скорость роста.

«Это уже климатическая камера. Здесь ускоряют селекционный процесс. Для этого меняют условия для яровой пшеницы, чтобы выяснить, как она относится к колебаниям озона в воздухе, температурным скачкам, изменениям влажности и освещения», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Виктория Зальцман.

Ежегодно на поддержку одной из ключевой отрасли экономики края выделяют миллиарды рублей. Большую часть средств в этом году выделят на укрепление растениеводства. Также по инициативе главы региона деньги направят на субсидирование производства и реализацию зерновых культур, развитие мелиоративного комплекса, агрострахование и многое другое. Обновляют и аграрный парк, за 10 лет заменили практически 90%.

«У нас сегодня на господдержку 10,5 млрд рублей из бюджета края выделяется. Это половина федеральные деньги, половина региональные деньги. 5,4 млрд идут на растениеводство, 2 млрд на компенсацию семян, они должны быть качественными, на компенсацию ГСМ, удобрений. Сельское хозяйство, агропромышленный комплекс — это приоритет для нашего края», — уточнил губернатор.

И пусть посевная закончится уже в мае, работы у аграриев только прибавится — уход за посевами, подкормка, сбор урожая и многое другое. Все это, чтобы сохранить за краем статус главной житницы страны.

Читайте также: почти 36 тыс. сельхозмашин вышли в поля Кубани в посевную 2025 года.

Подпишись, здесь всегда интересно.