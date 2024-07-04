Кондратьев: мы должны наращивать турпоток из Краснодарского края в Узбекистан

Губернатор Краснодарского края Вениамина Кондратьева 4 июля провел рабочую встречу с главой Сырдарьинской области Акмалжоном Махмудалиевым.

Кубань активно развивает сотрудничество с Узбекистаном. Там активно развивается сельское хозяйство, основные культуры — пшеница и хлопок.

«Наши представители из Узбекистана недавно договорились завести партию кубанских семян, потому что они хороший результат дают, урожайность хорошая», — отмечает глава Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев.

Он также назвал Краснодарский край мощным фундаментом экономики России. По словам Махмудалиева, в регионе создали благоприятную атмосферу для развития бизнеса.

«Мы должны максимально наращивать туристический поток из Краснодарского края в Узбекистан, это очень важно. Это единые экономическое и культурное пространства. И это та самая крепкая народная дипломатия», — отмечает глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Кубань заинтересована в совместных с Узбекистаном проектах в пищевом и сельскохозяйственном производстве, машиностроении, текстильной промышленности и туризме. Например, доля экспорта продукции края в республику увеличилась на 44%, в основном, за счет нефтепродуктов, масложировой продукции, сахара и кондитерских изделий. Кроме того, Узбекистан рассматривает возможность организации производства текстильной продукции на Кубани.

На встрече Кондратьев подчеркнул, что важно развивать и культурный обмен, потому Кубань укрепляет дружеские отношения и с другими странами СНГ.