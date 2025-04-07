Кондратьев: мы делаем все, чтобы наша молодежь была с Богом

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил митрополита Екатеринодарского и Кубанского Василия с Днем тезоименитства. Владыку назвали в честь праведного Василия Мангазейского, который был известен своей безмерной верой в Бога и преданностью христианским заповедям.





Прихожане Свято-Екатерининского кафедрального собора поздравляли своего духовного наставника митрополита Василия с тезоименитством. Это день памяти святого, в честь которого нарекли владыку. Люди приходили семьями, особенно было много молодежи.

Митрополита нарекли в честь святого Василия Мангазейского — одного из самых почитаемых святых Сибири. Он жил в XVII веке, прославился своей праведностью, милосердием и чудесами. Однажды, когда Василий молился в храме на пасхальной заутрене, лавку, в которой он работал, ограбили, его потребовали к ответу.

— И тут враг искушает хозяина, он подозревает Василия. Далее расспросы, допросы, даже в жестокой форме. Все заканчивается тем, что связкой ключей его ударили по голове, он умирает, пострадал ни за что.

Праведного Василия Мангазейского без христианского погребения придали земле, спустя 47 лет он был явлен Господом и прославлен многочисленными чудесами. Он помогал заблудившимся путникам, исцелял болезни и спасал от отчаяния, являя милость и заступничество всем, кто обращался к нему с молитвой.

Митрополит Василий родом из Сибири, он родился в Томске. На Кубань владыка переехал в 2020 году, около трех лет был епископом Армавирским и Лабинским. После чего Василий возглавил Кубанскую митрополию. В День тезоименитства он провел утреннюю литургию. Среди прихожан на праздничной службе был и губернатор края Вениамин Кондратьев. Он поздравил митрополита и отметил, что владыка всегда с готовностью откликается на просьбы людей и своим мудрым словом вселяет надежду.

«Хотел бы поздравить нашего владыку с Днем духовного рождения. 28 лет назад вы отказались от мирской жизни и полностью посвятили себя жизни духовной. В служении стали духовным наставником, духовным отцом всем, кто в вас нуждался, нуждается и будет нуждаться. Вам тогда было 26 лет. И все это время помогаете людям мудрым словом верить в завтрашний день. Вы сегодня духовный отец для всей Кубани. Когда с нами духовный отец, проще переживать и невзгоды, и вызовы жизни», — сказал глава региона.

Митрополит, нося имя своего небесного покровителя, продолжает его дело на Кубанской земле. Он заботится о духовном просвещении своей паствы и укреплении православной веры в сердцах людей.

«Благодарю от всего сердца всех, кто сегодня пришел в этот храм разделить нашу общую службу, прославить Творца и его угодника Василия Мангазейского. Его подвиг как раз и есть для каждого из нас образец того, как важна служба в нашей жизни, как она необходима, чтобы не проиграть вечную жизнь. Нам все время кажется, что что-то есть в жизни важнее. Эту жизнь Христос так и оценивает, что сыны века сего, то есть — кто занимается только мирскими делами, мудрее сынов света своего. Это значит, что они, устраивая только здесь земную жизнь, земное преуспеяние, лишаются самого главного продолжение перспективы вечности, отделяя себя от этой вечности своим нежеланием, своим игнорированием, грубым нарушением, вмешиваются в промысел Божий. Поэтому хочется нам сегодня всем пожелать употреблять свою силу, умение, власть для того, чтобы служить Богу и людям. Как бы тогда жилось нам хорошо, всем, если бы каждый только думал о том, как бы помочь облегчить жизнь тем, кто находится рядом с нами», — подчеркнул митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.

Особое внимание в крае уделяют духовному воспитанию молодежи. В 2019 году в 124 школах впервые ввели «Час духовности». Сейчас в этом проекте участвуют 390 школ, в него вовлечено более 80 тыс. детей. Эта работа продолжается в регионе при поддержке митрополита Василия.

«Вы очень печетесь о молодежи. Огромные слова благодарности, потому что молодежь — это наше завтра. Мы сегодня делаем все, чтобы наша молодежь была с Богом, чтобы нравственно-духовный стержень был в ней. Вы делаете все, чтобы в школах «Часы духовности» проходили», — отметил Кондратьев.

Губернатор также пожелал главе Кубанской митрополии здоровья и Божией помощи в архипастырском служении.

«Ваша духовная поддержка жителей края очень нужна в условиях сегодняшних вызовов, потому что это важная составляющая уверенности в завтрашнем дне для всех нас. Хочу пожелать небесного заступничества на вашем служении, чтобы Господь вам помогал, оберегал везде и во всем», — сказал губернатор.

После утренней литургии митрополит общался с прихожанами. Владыка Василий напомнил каждому о силе веры и духовного единства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», владыка Василий возглавил Кубанскую митрополию в конце декабря 2023 года. В крае его знают, как мудрого наставника, который ведет широкую просветительскую и общественную работу.

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