Кондратьев: КВН на Кубани — это активное движение со своими традициями

Ежегодно 8 ноября отмечается Международный день Клуба веселых и находчивых. О развитии юмористического движения в Краснодарском края рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что КВН на Кубани — это активное движение со своими традициями, многие команды края знают за его пределами.

«Сам с удовольствием слежу за успехами ребят. В крае мы развиваем Клуб веселых и находчивых на всех уровнях: поддерживаем профессиональные команды и массовое движение. В этом году возобновили Кубанскую лигу, ее финал состоится 4 декабря в Центральном концертном зале», — написал Кондратьев в Telegram.

На сегодняшний день на Кубани действуют две официальные взрослые и две детские лиги.

«В КВН молодые таланты учатся проявлять себя, быть лидерами, работать в команде и мыслить нестандартно. Это движение в крае мы продолжим поддерживать и развивать, — добавил губернатор.

Команды из Краснодарского края трижды становились чемпионами Высшей лиги КВН. Это «Утомленные солнцем» из Сочи — они стали победителями в 2003 году.

Сборная Краснодарского края одержала победу в 2010 году. Команда «Русская дорога» из Армавира стала лучшей в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

