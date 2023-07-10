Кондратьев: Кубань попала в Топ-5 промышленных лидеров среди регионов России

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что регион почти в два раза увеличил эффективность, с которой реализуется государственная промышленная политика. Что, в конечном счете, принесло Кубани четвертое место в федеральном рейтинге.

Перечень наиболее успешных субъектов федерации в 2022 году обнародовал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров .

— Это результат эффективной совместной работы власти и бизнеса, а также результат оперативных и своевременных решений. Особенно существенно помогли антисанкционные меры поддержки. Именно поэтому Краснодарский край — одна из немногих территорий, где удалось сохранить положительные тенденции развития промышленного комплекса. В прошлом году индекс промышленного производства на Кубани достиг 100,8% — на 1,4% выше, чем в среднем по России. Отгрузка промпродукции показала рост в 11,6% и достигла 464,2 млрд рублей, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Напомним, что в предыдущем рейтинге Минпромторга край был на седьмом 7 месте. Губернатор рассказал, что отметил, что сейчас кубанские предприятия могут рассчитывать на финансовую поддержку из краевой казны по 10 направлениям, а также на включение в 16 программ льготныз заемов от регионального Фонда развития промышленности. В списке преференций есть льготы по налогам и прочие меры поддержки. В 2023 году отрасль получит более 1,5 млрд рублей.

— В приоритете запуск импортозамещающих производств. Государственная поддержка помогла реализовать проекты по расширению выпуска радиоэлектроники и тяжелых станков в Краснодаре, сухих строительных смесей в Кореновском районе. Импортозамещающие производства строят в Динском, Крымском, Кавказском, Северском и других муниципалитетах. В планах краевых властей до 2030 года воплотить в жизнь 27 проектов по созданию или развитию промпредприятий, — отметил глава региона

В 2023 году рейтинг лидеров промышленного развития создан на основе комплекса оценок экономики субъектов федерации, деловой активности, уровня сотрудничества с Минпромторгом РФ и Фондом развития промышленности, а также эффективности «промышленных» законов, принятых местными парламентами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.