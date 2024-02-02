Кондратьев: Кубань на первом месте в стране по числу археологических работ

Ежегодно около 200 экспедиций находят в регионе ранее неизвестные объекты исторического наследия, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани представил инфографику с итогами прошлогоднего археологического сезона — 280 экспедиций, 207 тыс. кв. м раскопок, 104 тыс. находок, исследовано 74 памятника археологии.

«Курганы, дольмены, древние некрополи и крепости — не зря регион называют перекрестком цивилизаций. Они рассказывают историю, которая не зафиксирована в письменных источниках, пополняют культурную сокровищницу страны, притягивают интерес путешественников и туристов», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Глава Кубани отметил, что на сегодняшний день более 5 тыс. памятников археологии Краснодарского края имеют статус объектов культурного наследия федерального значения. При этом всего на государственной охране состоит более 19,5 тыс. памятников различных эпох.

Читайте также: древнее погребение воина с конем нашли археологи под Новороссийском.